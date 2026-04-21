16:48 21.04.2026
Трамп заявил, что захваченное США судно могло везти в Иран "подарок" из КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что захваченное американскими военными судно могло везти в Иран "не очень приятный подарок" из Китая.
  • Официальный представитель МИД Ирана назвал захват судна нападением и нарушением режима прекращения огня, а представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай выступает против попыток связать с КНР захваченное США иранское судно.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что захваченное в понедельник американскими военными судно могло везти в Иран "не очень приятный подарок" из Китая.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило захват иранского торгового судна, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.
Перехват иранского грузового судна Touska - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Иран пригрозил США военным ответом на захват судна
20 апреля, 11:40
"Мы вчера захватили судно, у которого кое-что было на борту. И это было не очень приятное, "подарок" из Китая. Возможно. Я не знаю. Но я был несколько удивлен… Но ничего. Это же то, как бывает на войне, так?" - сказал он во вторник в эфире телеканала CNBC.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее заявил, что Тегеран считает захват судна нападением и нарушением режима прекращения огня. Он также отметил непоследовательность действий США и их несоответствие заявлениям о готовности к переговорам. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Китай выступает против попыток связать с КНР захваченное США иранское судно.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Кадры захвата иранского судна - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Центральное командование США опубликовало кадры захвата иранского судна
20 апреля, 07:48
 
