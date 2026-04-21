Переговоры Ирана и США увенчаются превосходной сделкой, уверен Трамп - РИА Новости, 21.04.2026
15:35 21.04.2026 (обновлено: 15:51 21.04.2026)
Переговоры Ирана и США увенчаются превосходной сделкой, уверен Трамп

© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил уверенность в том, что переговоры с Ираном завершатся превосходной сделкой.
  • Он заявил, что Тегерана нет выбора, кроме как отправить переговорщиков на встречу.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что переговоры с Ираном завершатся "превосходной сделкой".
"Я думаю, что закончим превосходной сделкой", - заявил Трамп телеканалу CNBC.
Корабли и лодки в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Иранский танкер прошел в территориальные воды страны при содействии армии
Вчера, 11:53
Американский лидер также выразил мнение, что у Ирана нет выбора, кроме как отправить переговорщиков на встречу с США. По его словам, у Вашингтона очень сильная переговорная позиция в преддверии возможных новых контактов с Ираном в Исламабаде.
Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Ормузский пролив не будет открыт до финальной сделки с Ираном, заявил Трамп
Вчера, 15:37
 
