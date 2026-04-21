Переговоры Ирана и США увенчаются превосходной сделкой, уверен Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп выразил уверенность в том, что переговоры с Ираном завершатся превосходной сделкой.

Он заявил, что Тегерана нет выбора, кроме как отправить переговорщиков на встречу.

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что переговоры с Ираном завершатся "превосходной сделкой".

"Я думаю, что закончим превосходной сделкой", - заявил Трамп телеканалу CNBC

Американский лидер также выразил мнение, что у Ирана нет выбора, кроме как отправить переговорщиков на встречу с США. По его словам, у Вашингтона очень сильная переговорная позиция в преддверии возможных новых контактов с Ираном в Исламабаде.

Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.