Переговоры Ирана и США увенчаются превосходной сделкой, уверен Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп выразил уверенность в том, что переговоры с Ираном завершатся превосходной сделкой.
- Он заявил, что Тегерана нет выбора, кроме как отправить переговорщиков на встречу.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что переговоры с Ираном завершатся "превосходной сделкой".
Американский лидер также выразил мнение, что у Ирана нет выбора, кроме как отправить переговорщиков на встречу с США. По его словам, у Вашингтона очень сильная переговорная позиция в преддверии возможных новых контактов с Ираном в Исламабаде.
Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.