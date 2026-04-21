Тамбовскую судью, выносившую решения из Сочи, приговорили к штрафу - РИА Новости, 21.04.2026
15:10 21.04.2026 (обновлено: 15:16 21.04.2026)
Тамбовскую судью, выносившую решения из Сочи, приговорили к штрафу

Тамбовскую судью, выносившую решения из Сочи, приговорили к штрафу в 600 тыс руб

Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Статуя Фемиды. Архивное фото
  • Бывшую судью Тамбовского облсуда приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей за неправосудные решения.
  • Ее признали виновной в вынесении десяти заведомо неправосудных решений в ноябре 2021 года.
ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Бывшую судью Тамбовского облсуда, которая выносила постановления, находясь в Сочи, приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей за неправосудные решения, сообщили в пресс-службе судебной системы области.
"Подсудимая признана виновной в вынесении 10 заведомо неправосудных решений в ноябре 2021 года (ч. 1 ст. 305 УК РФ)… Суд … по каждому из 10 преступлений назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. По совокупности преступлений судом окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей", — сообщили в канале в "Макс" объединённой пресс-службы судебной системы Тамбовской области.
Как отмечается на сайте Верховного суда, фигурантка безуспешно просила отменить согласие на возбуждение против нее уголовного дела. Судья, у которой на 8 и 9 ноября 2021 года были назначены заседания по 10 гражданским делам, выехала в Сочи "в связи с нерабочими днями, а также предоставленными в установленном порядке днями отдыха и отпуска". Без проведения заседаний, исследования и установления фактических обстоятельств гражданских дел она распечатала и заверила своей подписью 10 заведомо неправосудных судебных актов.
Следственные действия по делу об убийстве в Коврове - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В Коврове женщину будут судить за убийство при самообороне от уголовника
Вчера, 14:29
 
