США не знают, примет ли Иран участие в новых переговорах, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. США не знают, примет ли Иран участие в новых переговорах до истечения срока прекращения огня в среду, потому что стороны зашли в тупик по таким вопросам, как, например, доступ к Ормузскому проливу, передает агентство Блумберг.
Во вторник телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники объявил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на среду в Исламабаде. Источники рассказали, что график не утвержден окончательно на фоне острой риторики между двумя странами.
"В США по-прежнему не знают, примет ли Иран участие в новых переговорах по прекращению войны до истечения срока действия прекращения огня в среду, поскольку стороны зашли в тупик по таким вопросам, как доступ к Ормузскому проливу", - пишет агентство.
Агентство уточняет, что иранские политики пока не исключали возможности участия в переговорах, в ходе которых может обсуждаться возобновление работы Ормузского пролива, тогда как решение долгосрочных вопросов, например, по ядерной программе Ирана, стороны могут оставить на потом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.