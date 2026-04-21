Герасимов рассказал о ходе освобождения Красного Лимана

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" продолжает освобождение Красного Лимана, под контролем находится 70% территории города, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов посетил пункт управления "Южной" группировки войск, проверил, как это объединение выполняет боевые задачи, и поставил задачи на дальнейшие действия.
"Наиболее активные боевые действия идут на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки (войск "Запад" - ред.) продолжают освобождение Красного Лимана. Под нашим контролем находится около 70% территории города", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18