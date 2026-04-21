"Южная" группировка в марте-апреле освободила семь населенных пунктов

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск в ходе спецоперации в марте-апреле освободила семь населенных пунктов, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Южная" группировка войск ведет наступательные действия в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона. В марте под наш контроль на этом направлении перешли шесть населенных пунктов, в апреле - освобождено Диброва", - сказал Герасимов, выступая на пункте управления общевойскового объединения "Южной" группировки войск. Его слова приводит МО РФ.
