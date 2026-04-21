В Харьковской области уничтожили более 40 средств доставки грузов ВСУ

БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили свыше 40 средств доставки грузов и личного состава ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
"Во время обнаружения и мониторинга дорог и путей подвоза жизненно необходимых грузов расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 25 автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более 20 роботизированных комплексов, задействованных в доставке и ротационных мероприятиях ВСУ", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что речь идет о технике ВСУ, уничтоженной с начала апреля.
Он отметил, что маршруты снабжения находятся под круглосуточным контролем воздушной разведки, операторы отслеживают существующие пути и выявляют новые. "Карта" добавил, что удары по логистике наносятся с применением FPV-дронов и коптеров со сбрасываемыми боевыми частями, оснащенными осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами.
По его словам, уничтожение техники сопровождается ликвидацией задействованного личного состава ВСУ, что ограничивает возможности снабжения передовых позиций украинских формирований.
