БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили свыше 40 средств доставки грузов и личного состава ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".

Он отметил, что маршруты снабжения находятся под круглосуточным контролем воздушной разведки, операторы отслеживают существующие пути и выявляют новые. "Карта" добавил, что удары по логистике наносятся с применением FPV-дронов и коптеров со сбрасываемыми боевыми частями, оснащенными осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами.