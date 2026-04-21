В Харьковской области уничтожили более 40 средств доставки грузов ВСУ - РИА Новости, 21.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 21.04.2026
В Харьковской области уничтожили более 40 средств доставки грузов ВСУ

БПЛА группировки войск "Север" уничтожили свыше 40 транспортных средств ВСУ

  • Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 40 средств доставки грузов и личного состава ВСУ в Харьковской области.
  • Уничтожено более 25 автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более 20 роботизированных комплексов, задействованных в доставке и ротационных мероприятиях ВСУ.
БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили свыше 40 средств доставки грузов и личного состава ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
"Во время обнаружения и мониторинга дорог и путей подвоза жизненно необходимых грузов расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 25 автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более 20 роботизированных комплексов, задействованных в доставке и ротационных мероприятиях ВСУ", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что речь идет о технике ВСУ, уничтоженной с начала апреля.
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Российский БПЛА несколько часов вел съемку за украинским ЗРК Patriot
Вчера, 06:43
Он отметил, что маршруты снабжения находятся под круглосуточным контролем воздушной разведки, операторы отслеживают существующие пути и выявляют новые. "Карта" добавил, что удары по логистике наносятся с применением FPV-дронов и коптеров со сбрасываемыми боевыми частями, оснащенными осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами.
По его словам, уничтожение техники сопровождается ликвидацией задействованного личного состава ВСУ, что ограничивает возможности снабжения передовых позиций украинских формирований.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
