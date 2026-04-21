Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.04.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 21 апреля 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР, а также нанесли поражение цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 434 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 671 самолет, 284 вертолета, 136 352 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплекса, 28 992 танка и других бронемашин, 1 704 реактивных систем залпового огня, 34 555 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 59 876 единиц автомобильной техники.