Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию в Москве

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступят 1 мая к патрулированию столичных улиц и зон отдыха в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекаются для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу. Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд по различным маршрутам патрулирования", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что в маршруты входят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха.