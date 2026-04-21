Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию в Москве

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спасатели на мотоциклах приступят 1 мая к патрулированию столичных улиц и зон отдыха в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекаются для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу. Расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд по различным маршрутам патрулирования", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что в маршруты входят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха.
"Благодаря мобильности и маневренности мотоциклов, мотогруппы зачастую приезжают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия основных подразделений. Перед новым мотосезоном спасатели прошли специальную подготовку - отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения", - рассказал Бирюков.