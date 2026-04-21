Минобороны рассказало, как освобождалось Ветеринарное в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 21.04.2026
Минобороны рассказало, как освобождалось Ветеринарное в Харьковской области

МО: штурмовики заходили в харьковский поселок Ветеринарное при поддержке БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников
Расчёт дрона-перехватчика "Ёлка"
Расчёт дрона-перехватчика Ёлка - РИА Новости, 21.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Расчёт дрона-перехватчика "Ёлка". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовики вошли в харьковский поселок Ветеринарное при поддержке беспилотников, артиллерии и танков.
  • Контроль над поселком Ветеринарное установили штурмовые подразделения 245-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Север".
  • После закрепления в селе была провелась зачистка зданий и подвальных помещений.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Штурмовики заходили в харьковский поселок Ветеринарное при поддержке беспилотников, артиллерии и танков, выбив противника и зачистив здания, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Ветеринарного ведомство сообщило во вторник. Контроль над населённым пунктом установили штурмовые подразделения 245-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Север".
«
"Штурмовики заходили по 2-3 человека, при поддержке расчетов войск беспилотных систем, артиллерии и танков выбивая противника из опорных пунктов и закрепляясь на занятых рубежах. Удары наносились по огневым позициям и подходящим резервам ВСУ", - говорится в сообщении российского ведомства.
Отмечается, что после этого они закрепились в селе, провели зачистку зданий и подвальных помещений, а также подняли государственный флаг России в центре населенного пункта.
