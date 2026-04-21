Поликлинику №2 в подмосковном Щелкове планируют открыть осенью

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Взрослую поликлинику №2 в подмосковном Щёлкове на улице Парковой планируют полностью обновить к осени, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта. Здание, построенное почти 70 лет назад, уже не отвечало современным требованиям — жители просили его обновить, а также оснастить более новым медицинским оборудованием.

В 2024-м учреждение закрыли на капремонт. Около 35 тысяч прикрепленных жителей временно перевели в другие подразделения Щёлковской городской больницы, в структуру которой входит поликлиника №2.

"Капитальный ремонт — это порой сложнее, чем построить новое здание. И в Щёлкове у нас большая программа — это и школы, и бассейн, и поликлиники. Но главное — люди, потому что без преподавателей, врачей, тех, кто обладает знаниями, навыками (например, всем, что связано с разными специальностями, такими как неврология, кардиология), мы не сможем добиться нужного результата. Поэтому мы вами очень дорожим", — цитирует пресс-служба Воробьева, когда тот обращался к сотрудникам Щёлковской городской больницы.

Он добавил, что задача правительства Подмосковья — сделать так, чтобы эта поликлиника отвечала стандартам медицинских учреждений, была красивой и комфортной. Поэтому предусмотрели и полную замену инженерных сетей, и внутреннюю перепланировку помещений. Учреждение оснастят современным оборудованием, закупят порядка 600 единиц.

Строительная готовность поликлиники №2 составляет 70%. Уже завершена установка энергоэффективного вентилируемого фасада, практически готова кровля. Специалисты ведут электромонтажные работы, укладывают напольное покрытие, монтируют стеновые панели. В здании также полностью меняют оконные и дверные блоки.

В Щёлковскую городскую больницу и поликлинику в 2025 году направили 28 единиц медоборудования, включая С-дугу, стерилизационные комплексы, мониторы пациента, кардиостимуляторы. В 2026-м планируется поставить еще около 600 новых систем и устройств. Уже приобретены наркозные аппараты, передвижные палатные рентгены, оборудование для электрохирургии. В ближайшее время появятся электрокардиографы, эндоскопическое- и ЛОР-оборудование, операционные столы, медицинская мебель и многое другое.

В общей сложности в поликлинике будут работать порядка 140 специалистов. К уже имеющимся узким специалистам – эндокринологам, офтальмологам, гастроэнтерологам, хирургам и травматологам – добавятся новые: откроются кабинеты пульмонолога и аллерголога-иммунолога. Сохранится полный спектр медицинской помощи "одного окна", включая терапию, кардиологию, хирургию и профилактические осмотры.

Новым медоборудованием оснастили также филиал Щёлковской городской больницы во Фрязине на улице Краснознаменской. Там установили аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, до конца года планируется запуск еще одной магнитно-резонансной томографии. Параллельно расширяются возможности стационара во Фрязине, где начал работу кабинет компьютерной томографии.

На этой неделе в Щёлкове приступят к ремонту лечебного корпуса, который также расположен на улице Парковой. Здание, построенное почти 65 лет назад, планируют открыть в конце 2027 года. Там будут отделения реанимации, хирургии, современный операционный блок и диагностический комплекс с приемным отделением.