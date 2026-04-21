Экс-мэр Саратова погиб в ДТП - РИА Новости, 21.04.2026
14:44 21.04.2026
Экс-мэр Саратова погиб в ДТП

РИА Новости: экс-мэр Саратова Романов погиб в ДТП

© Фото : МВД 64/Telegram
ДТП в Калининском районе в Саратовской области
САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости. Водитель Mercedes погиб во вторник в ДТП на территории Калининского района Саратовской области, сообщает региональное ГУМВД; как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, им оказался экс-мэр Саратова Николай Романов.
"По предварительным данным, сегодня около 9.45 вблизи села Казачка произошло столкновение автомобилей Mercedes под управлением мужчины 1949 года рождения и Volvo под управлением мужчины 1975 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mercedes погиб", - сообщила пресс-служба ГУМВД в своем канале на платформе "Макс".
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины трагедии.
В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что погибший - Николай Романов, который с лета 2006 по ноябрь 2007 года возглавлял администрацию Саратова, до этого работал в администрации Энгельсского района и главным инженером АО "Саратов-Лада".
