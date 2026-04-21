Американский самолет-заправщик пролетел над Персидским заливом

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-46A Pegasus совершил полет над Персидским заливом на фоне истекающего срока действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

На вопрос о том, ожидает ли он немедленного возобновления боевых действий после этого, если сделки не будет, президент ответил: "если сделки не будет, я, безусловно, этого ожидаю".