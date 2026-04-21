Американский самолет-заправщик пролетел над Персидским заливом

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-46A Pegasus совершил полет над Персидским заливом на фоне истекающего срока действия режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Борт вылетел из Тель-Авива, пролетел через воздушное пространство Иордании и Саудовской Аравии, после чего отказался над водами залива. Далее он взял курс юго-восток, направившись в сторону Ормузского пролива.
Поравнявшись с иранским островом Киш, заправщик сделал разворот по широкой траектории и полетел обратно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном истекает в среду вечером по времени Вашингтона.
На вопрос о том, ожидает ли он немедленного возобновления боевых действий после этого, если сделки не будет, президент ответил: "если сделки не будет, я, безусловно, этого ожидаю".
О прекращении огня на две недели американский лидер объявил в ночь на 8 апреля.