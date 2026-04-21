Стали известны подробности покушения на Сальдо в 2022 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2022 году было организовано покушение на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
- Взрывное устройство, заложенное возле ресторана, сдетонировало преждевременно из-за случайного нажатия на пульт управления одним из обвиняемых.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Взрывное устройство, которое планировалось привести в действие при покушении на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году, было заложено возле ресторана, где тот часто бывал, но сдетонировало оно преждевременно из-за того, что один из обвиняемых в покушении случайно нажал на пульт управления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Покушение на Сальдо было организовано в июне 2022 года. По данным следствия, трое обвиняемых заложили замаскированное самодельное взрывное устройство (СВУ) в Херсоне рядом с одним из мест, где тот периодически бывал.
"СВУ сдетонировало при входе в здание ресторана преждевременно, когда Сальдо не было рядом, из-за того, что один из обвиняемых в покушении случайно нажал на пульт управления взрывным устройством", - рассказал собеседник агентства.
В настоящее время Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении трех граждан Украины: Александра Кручиненко, Николая и Сергея Семенюков. В зависимости от роли они обвиняются, в том числе, в участии в террористическом сообществе, акте международного терроризма и покушении на жизнь Сальдо.
Ранее Сальдо в интервью РИА Новости сообщал о неоднократных попытках покушения на его жизнь.
