Стали известны подробности покушения на Сальдо в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Взрывное устройство, которое планировалось привести в действие при покушении на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году, было заложено возле ресторана, где тот часто бывал, но сдетонировало оно преждевременно из-за того, что один из обвиняемых в покушении случайно нажал на пульт управления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.