Станоевич рассказал про турниры в России - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
11:00 21.04.2026 (обновлено: 13:03 21.04.2026)
Станоевич рассказал про турниры в России

Станоевич: Россия сможет быстро организовать турниры по водным видам спорта

  • Деян Станоевич в ответ на заявление об отказе стран Северной Европы проводить турниры по водным видам спорта сказал, что Россия сможет быстро и хорошо справиться с этой задачей.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Россия сможет быстро и хорошо организовать международные турниры по водным видам спорта, заявил РИА Новости главный тренер национальной команды по водному поло Деян Станоевич.
Ранее глава Эстонского союза плавания (EUL) Эркки Суси заявил, что страны Северной Европы намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований с национальной символикой.
"Конечно! Мы точно сможем быстро и хорошо организовать любые соревнования, на которые приедут сильные команды", - сказал Станоевич.
