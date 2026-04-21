Минприроды объяснило, как регулируется добыча краснокнижных животных - РИА Новости, 21.04.2026
03:23 21.04.2026
Минприроды объяснило, как регулируется добыча краснокнижных животных

Росприроднадзор принимает решения о добыче животных только индивидуально

© РИА Новости / Илья НаймушинСамка снежного барса
Самка снежного барса - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самка снежного барса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росприроднадзор принимает решения о добыче краснокнижных животных только в исключительных, индивидуальных случаях.
  • Массовая выдача разрешений на добычу краснокнижных животных законодательно невозможна.
  • По факту каждой добычи составляется акт, а лицо, получившее разрешение, обязано представить отчет о результатах добычи в двухмесячный срок.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Росприроднадзор принимает решения о добыче краснокнижных животных только в исключительных, индивидуальных случаях, массовая выдача разрешений законодательно невозможна, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды.
Ранее в ряде СМИ и интернет-ресурсах появились публикации о якобы снятии запрета на охоту на животных из Красной книги и о расширении перечня оснований для их добычи. Указывалось, что это якобы связано с изменениями, которые вносились проект постановления правительства РФ от 6 января 1997 года.
Самка снежного барса - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Минприроды опровергло данные о новых правилах добычи краснокнижных животных
17 апреля, 06:11
В Минприроды поясняли агентству, что правила добычи животных из Красной книги остаются неизменными для всех граждан России и только специальная комиссия, образованная Росприроднадзором, может выдать разрешение на добычу краснокнижного животного.
"Каждое решение об изъятии конкретной особи краснокнижного животного принимается Росприроднадзором в исключительных случаях и строго индивидуально. Оно подтверждается специальной комиссией в области сохранения биологического разнообразия. Не может быть и речи о какой-либо массовой выдаче разрешений, это законодательно невозможно", - рассказали в пресс-службе министерства.
Собеседник РИА Новости добавил, что контроль за соблюдением установленного порядка включает пост-процедурную отчетность в виде официальных документов от Росприроднадзора.
"По факту каждой добычи на месте составляется акт с указанием количества добытых объектов, времени, места, орудий добывания, а также фамилий ответственных и привлеченных лиц. По завершении добычи лицо, получившее разрешение, в двухмесячный срок представляет отчет о результатах добычи", - пояснили в ведомстве.
Как ранее РИА Новости сообщали в Минприроды, добыча не означает обязательного умерщвления животного.
Самка снежного барса - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Юридическая значимость Красной книги неизменна, заявили в Минприроды
19 апреля, 06:31
 
