Силы ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА за девять часов

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Средства ПВО с 08.00 мск до 17.00 мск во вторник уничтожили 39 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма, сообщило Минобороны России.
"Двадцать первого апреля в период с 08.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении министерства.
22 июня 2022, 17:18