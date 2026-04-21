Путин поблагодарил общественников за работу

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил общественников и инициативных граждан страны за работу.
Глава государства во вторник проводит совещание с главами российских муниципальных образований.
"Общественники, инициативные люди - это и есть люди, ради которых власть существует и работает. Поэтому мне остается только вас поблагодарить за вашу работу и выразить надежду, что вот эта взаимосвязь и стремление к достижению общих целей, оно и будет нас объединять и будет помогать добиваться нужных результатов", - сказал Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.