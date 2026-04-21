Путин рассказал о востребованности программы социальной газификации

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Программа социальной газификации в России востребована и дает хороший эффект, эту работу власти будут продолжать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это востребованная тоже программа, она не так уж и давно родилась, но дает хороший эффект", - сказал Путин в ходе встречи с представителями муниципального сообщества.
Он отметил, что программа социальной газификации постоянно дополняется. Так, она начала распространяться на объекты социального, культурного значения.
"Программа, без всяких сомнений, будет продолжаться", - подчеркнул Путин.