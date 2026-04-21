Важно не терять темпа при обследовании домов в Дагестане, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости не терять темпа при обследовании пострадавших от паводков домов в Дагестане.
- Путин подчеркнул важность своевременного принятия решений о восстановлении территорий.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Важно не терять темпа при обследовании пострадавших от паводков домов в Дагестане и своевременно принимать решения о восстановлении территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь очень важно не терять темпа при обследовании пострадавших территории, при обследовании домовладений, не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что и в каком объёме должно быть восстановлено", - сказал Путин в ходе встречи с представителями муниципального сообщества.