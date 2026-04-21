Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил контрольно-надзорные органы не перегибать палку - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 21.04.2026 (обновлено: 17:48 21.04.2026)
Путин попросил контрольно-надзорные органы не перегибать палку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии Служение
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии "Служение"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин попросил контрольно-надзорные органы не перегибать палку при реализации норм закона о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов.
  • Он подчеркнул, что при применении норм закона важно учитывать все объективные обстоятельства, включая ограничения финансового характера и нестыковки в законодательстве.
  • Президент напомнил о позиции Конституционного суда, поддержавшего такой подход, и попросил контрольные, правоохранительные, судебные органы опираться на него в правоприменительной и судебной практике.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил контрольно-надзорные органы РФ "не перегибать палку", реализуя нормы закона о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов.
Об этом он сказал на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин рассказал о значении встреч с муниципальными работниками
Вчера, 15:39
"Что хотел бы подчеркнуть: конечно - мы все работаем ради этого - мы должны думать об интересах людей, и нужно эти интересы, безусловно, обеспечивать. Но, безусловно, нельзя здесь и действовать контрольно-надзорным органам исключительно формально, перегибать, как в народе говорят, палку", - сказал Путин, говоря о недавно принятом законе о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов.
Президент подчеркнул, что дело не в статистике наказаний, а в том, чтобы решались проблемы, с которыми люди сталкиваются. Он попросил контрольно-надзорные органы, судейское сообщество и судебных приставов при применении норм этого закона учитывать все объективные обстоятельства.
"Важно учитывать все обстоятельства, в которых мы живём и работаем, включая ситуации, когда для реализации тех или иных полномочий есть объективные препятствия, в том числе ограничения финансового характера", - добавил он.
Путин упомянул, что работающие "на земле" муниципальные служащие могут сталкиваться с ограничениями финансового характера или различными нестыковками в законодательстве.
"Приходится вам принимать оперативные решения, от которых напрямую зависит жизнь людей, и здесь уже, конечно, важно придерживаться нормативных актов. Но важнее жизни и здоровья людей вообще ничего нет. И надзорно-контрольные органы, судебные инстанции, конечно, должны исходить из этих реалий", - указал президент.
Он напомнил о позиции Конституционного суда России, поддержавшего именно такой подход, и попросил российские контрольные, правоохранительные, судебные органы опираться на него в правоприменительной и судебной практике.
Президент Владимир Путин на церемонии награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии Служение - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, заявил Путин
Вчера, 14:56
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала