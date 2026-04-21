Путин попросил контрольно-надзорные органы не перегибать палку

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил контрольно-надзорные органы РФ "не перегибать палку", реализуя нормы закона о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов.

Об этом он сказал на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".

"Что хотел бы подчеркнуть: конечно - мы все работаем ради этого - мы должны думать об интересах людей, и нужно эти интересы, безусловно, обеспечивать. Но, безусловно, нельзя здесь и действовать контрольно-надзорным органам исключительно формально, перегибать, как в народе говорят, палку", - сказал Путин , говоря о недавно принятом законе о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов.

Президент подчеркнул, что дело не в статистике наказаний, а в том, чтобы решались проблемы, с которыми люди сталкиваются. Он попросил контрольно-надзорные органы, судейское сообщество и судебных приставов при применении норм этого закона учитывать все объективные обстоятельства.

"Важно учитывать все обстоятельства, в которых мы живём и работаем, включая ситуации, когда для реализации тех или иных полномочий есть объективные препятствия, в том числе ограничения финансового характера", - добавил он.

Путин упомянул, что работающие "на земле" муниципальные служащие могут сталкиваться с ограничениями финансового характера или различными нестыковками в законодательстве.

"Приходится вам принимать оперативные решения, от которых напрямую зависит жизнь людей, и здесь уже, конечно, важно придерживаться нормативных актов. Но важнее жизни и здоровья людей вообще ничего нет. И надзорно-контрольные органы, судебные инстанции, конечно, должны исходить из этих реалий", - указал президент.