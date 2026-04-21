Успех побед России заключается в ее единстве, заявил Путин

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в единстве России заключается успех ее побед.
"В этом единстве (фронта и тыла, всего российского народа - ред.) и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас", - сказал российский лидер на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение".
Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.