Россияне должны укреплять наследие всех народов страны, заявил Путин

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне должны вместе беречь и укреплять наследие всех народов страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства приехал на церемонию награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение" на площадке Live Арены.

Премия "Служение" - главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.