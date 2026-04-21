Ветераны СВО уже работают на разных должностях, заявил Путин

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ветераны СВО уже работают на разных должностях, многое делают для поддержки военных и их семей, сообщил президент России Владимир Путин.
"Они (ветераны СВО - ред.) уже успешно работают на самых разных должностях и очень много делают для поддержки боевых товарищей: и тех, кто на фронте, и тех, кто пришел домой, пришел с ранениями. Для семей участников СВО, для родных тех наших героев, которые отдали свою жизнь за родину", - сказал Путин в ходе церемонии награждения победителей Всероссийской муниципальной премии "Служение" .