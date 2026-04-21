Управленцы всех уровней работают ради суверенитета страны, заявил Путин

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Управленцы всех уровней работают ради суверенитета и безопасности страны, это единая команда, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник приехал на церемонию награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение" на площадке Live Арены.
"Важно помнить, что все мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны, ее устойчивого, самостоятельного развития. Управленцы всех уровней, по сути, - единая команда. И вы, представители муниципальных органов власти, - ее основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти", - сказал президент РФ в ходе церемонии.
Он отметил, что именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для движения вперед, для развития России.