Управленцы всех уровней работают ради суверенитета страны, заявил Путин - РИА Новости, 21.04.2026
14:51 21.04.2026 (обновлено: 14:57 21.04.2026)
Управленцы всех уровней работают ради суверенитета страны, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управленцы всех уровней работают ради суверенитета и безопасности страны, заявил Владимир Путин.
  • Президент России подчеркнул, что именно на местах формируется вера людей в завтрашний день.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Управленцы всех уровней работают ради суверенитета и безопасности страны, это единая команда, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник приехал на церемонию награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение" на площадке Live Арены.
"Важно помнить, что все мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны, ее устойчивого, самостоятельного развития. Управленцы всех уровней, по сути, - единая команда. И вы, представители муниципальных органов власти, - ее основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти", - сказал президент РФ в ходе церемонии.
Он отметил, что именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для движения вперед, для развития России.
