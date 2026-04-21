Путин приехал на церемонию вручения муниципальной премии "Служение"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение" на площадке Live Арены, передает корреспондент РИА Новости.

Всего в рамках церемонии награждаются 40 победителей и лауреатов всероссийской муниципальной премии "Служение".

Премия "Служение" — главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.