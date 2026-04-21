Синоптик рассказала, где в России температура будет ниже нормы - РИА Новости, 21.04.2026
02:39 21.04.2026
Синоптик рассказала, где в России температура будет ниже нормы

РИА Новости: на Урале температура будет на 6-8 градусов ниже климатической нормы

Екатеринбург
Екатеринбург, 21.04.2026
Екатеринбург. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ближайшие дни на Урале температура будет на 6–8 градусов ниже климатической нормы.
  • В Свердловской области, Ханты-Мансийском округе и Тюменской области днем температура будет около нуля, а местами даже отрицательная, до −4 градусов.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В ближайшие дни температура на 6-8 градусов будет ниже климатической нормы на Урале, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Очень холодно будет на этой неделе именно на Урале, так как там температура на 6-8 градусов ниже климатической нормы. Днём, например, в Свердловская области, Ханты-Мансийском округе и в Тюменской области около нуля температура, а местами даже и отрицательная, до минус 4 градусов", — рассказал синоптик.
По словам Паршиной, именно в эти районы Урала циклон принесёт зимний характер погоды, на этой неделе уральцев ожидает снег, мокрый снег, гололедица и порывистый ветер.
ОбществоУралСвердловская областьТюменская областьЛюдмила ПаршинаГидрометцентрРоссия
 
 
