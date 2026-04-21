Синоптик рассказала, где в России температура будет ниже нормы

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В ближайшие дни температура на 6-8 градусов будет ниже климатической нормы на Урале, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Очень холодно будет на этой неделе именно на Урале, так как там температура на 6-8 градусов ниже климатической нормы. Днём, например, в Свердловская области, Ханты-Мансийском округе и в Тюменской области около нуля температура, а местами даже и отрицательная, до минус 4 градусов", — рассказал синоптик.
По словам Паршиной, именно в эти районы Урала циклон принесёт зимний характер погоды, на этой неделе уральцев ожидает снег, мокрый снег, гололедица и порывистый ветер.