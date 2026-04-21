В Подмосковье завели дело на мужчину, бросившего нож в живот ребенка

15:44 21.04.2026 (обновлено: 15:52 21.04.2026)
В Подмосковье завели дело об истязании на бросившего нож в живот ребенка мужчину

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одинцовском городском округе завели уголовное дело на мужчину, бросившего нож в живот ребенка.
  • Дело возбудили по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело об истязании и неисполнении родительских обязанностей завели на мужчину, бросавшего нож в живот ребенка в Одинцовском городском округе, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
Как рассказали в ведомстве, из сообщений СМИ следует, что житель деревни Жаворонки Одинцовского городского округа якобы для физической подготовки детей использует опасные предметы, в том числе с высоты бросает нож в живот ребенка.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по информации размещенной в СМИ и социальных сетях возбуждено уголовное дело об истязании и неисполнении местным жителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей (пункт "г" части 2 статьи 117, статья 156 УК РФ)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в прокуратуре и МВД Подмосковья сообщали, что ведомства организовали проверки по факту публикации в социальных сетях видео, на котором мужчина бросает нож в живот ребенком. При этом подчеркивалось, что в полицию заявлений не поступало.
