В Подмосковье завели дело на мужчину, бросившего нож в живот ребенка

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уголовное дело об истязании и неисполнении родительских обязанностей завели на мужчину, бросавшего нож в живот ребенка в Одинцовском городском округе, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
Как рассказали в ведомстве, из сообщений СМИ следует, что житель деревни Жаворонки Одинцовского городского округа якобы для физической подготовки детей использует опасные предметы, в том числе с высоты бросает нож в живот ребенка.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по информации размещенной в СМИ и социальных сетях возбуждено уголовное дело об истязании и неисполнении местным жителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей (пункт "г" части 2 статьи 117, статья 156 УК РФ)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в прокуратуре и МВД Подмосковья сообщали, что ведомства организовали проверки по факту публикации в социальных сетях видео, на котором мужчина бросает нож в живот ребенком. При этом подчеркивалось, что в полицию заявлений не поступало.