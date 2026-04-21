В Подмосковье проверят видео, где мужчина бросает нож в живот подростка

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту публикации в социальных сетях видео об опасных методах воспитания детей в Одинцовском городском округе, где мужчина бросает нож в живот подростка, сообщает надзорное ведомство области.

Как рассказали в прокуратуре, в соцмедиа опубликовано видео, на котором житель деревни Жаворонки в Одинцовском городском округе якобы в целях физической подготовки детей использует опасные предметы, в том числе с высоты бросает нож в живот подростка.