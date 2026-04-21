14:16 21.04.2026
В Подмосковье проверят видео, где мужчина бросает нож в живот подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту публикации в социальных сетях видео, на котором мужчина бросает нож в живот подростка.
  • Правовая оценка будет дана действиям законного представителя несовершеннолетних.
  • В полицию заявлений не поступало, идет выяснение всех обстоятельств произошедшего.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту публикации в социальных сетях видео об опасных методах воспитания детей в Одинцовском городском округе, где мужчина бросает нож в живот подростка, сообщает надзорное ведомство области.
Как рассказали в прокуратуре, в соцмедиа опубликовано видео, на котором житель деревни Жаворонки в Одинцовском городском округе якобы в целях физической подготовки детей использует опасные предметы, в том числе с высоты бросает нож в живот подростка.
«
"Прокуратура московской области организовала проверку по факту публикации в социальных сетях видео об опасных методах воспитания детей в Одинцовском городском округе... В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям законного представителя несовершеннолетних и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Как рассказали в подмосковном главке МВД РФ, "в полицию заявлений по данному факту не поступало", идет проверка, выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
СК возбудил дело после избиения девочки-инвалида в московской школе
13 апреля, 12:53
 
