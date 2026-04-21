Песков прокомментировал стремление Европы к милитаризации и нуклеаризации

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В мартовском выступлении о политике ядерного сдерживания Франции Макрон заявил, что его страна должна ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. Поэтому он распорядился увеличить количество французского ядерного оружия. По словам Макрона, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу, но при этом должна сохранять свой суверенитет.