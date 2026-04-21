Песков прокомментировал стремление Европы к милитаризации и нуклеаризации

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рабочие группы Франции и Польши встретятся в ближайшие недели для конкретизации форм сотрудничества в области ядерного сдерживания. Среди тем, которые стороны рассмотрят, он назвал обмен информацией, совместные учения и, вероятно, развертывание сил.
"Безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации, с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на европейском континенте", - сказал он журналистам, комментируя вопрос возможных ядерных учений Франции и Польши.
В мартовском выступлении о политике ядерного сдерживания Франции Макрон заявил, что его страна должна ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. Поэтому он распорядился увеличить количество французского ядерного оружия. По словам Макрона, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу, но при этом должна сохранять свой суверенитет.
