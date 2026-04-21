Песков: позиция России по вопросу избрания генсека ООН последовательна

12:33 21.04.2026 (обновлено: 12:45 21.04.2026)
Песков: позиция России по вопросу избрания нового генсека ООН последовательна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Позиция России по вопросу избрания нового генерального секретаря ООН последовательна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Он добавил, что Москва знает многих потенциальных кандидатов, в том числе главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Позиция России по вопросу избрания нового генерального секретаря ООН последовательна, Москва знает многих потенциальных кандидатов, в том числе главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-то у нас изменений в позиции нет, она последовательная. Мы знаем многих потенциальных кандидатов, знаем с очень хорошей стороны господина Гросси", - сказал Песков журналистам, комментируя тему избрания нового генсека ООН.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В МИД рассказали о требованиях к новому генсеку ООН
12 апреля, 09:33
 
