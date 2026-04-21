Иран еще не принял окончательного решения по переговорам с США, заявил МИД

ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Иран еще не принял окончательного решения по участию в переговорах с США в Пакистане, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

IRIB. "Окончательное решение об участии или же неучастии в переговорах в Пакистане еще не принято", - привела слова Багаи гостелерадиокомпания Ирана

Дипломат отметил, что причины - противоречивые послания, поведение и "неприемлемые" действия американской стороны. В этой связи он коснулся темы захвата США иранских судов, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как "морское пиратство" и "государственный терроризм".

Как только переговоры станут ориентированы на результат, Иран примет решение об участии в них", - добавил Багаи.