Иран еще не принял окончательного решения по переговорам с США, заявил МИД

ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Иран еще не принял окончательного решения по участию в переговорах с США в Пакистане, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
Дипломат отметил, что причины - противоречивые послания, поведение и "неприемлемые" действия американской стороны. В этой связи он коснулся темы захвата США иранских судов, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как "морское пиратство" и "государственный терроризм".
Как только переговоры станут ориентированы на результат, Иран примет решение об участии в них", - добавил Багаи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.