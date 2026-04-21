Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 21.04.2026 (обновлено: 19:48 21.04.2026)
Иран еще не принял окончательного решения по переговорам с США, заявил МИД

Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран еще не принял окончательного решения об участии в переговорах с США в Пакистане.
  • Причина неопределенности — противоречивые послания, поведение и неприемлемые действия американской стороны, в частности, захват иранских судов, который охарактеризован как морское пиратство и государственный терроризм.
  • Когда переговоры станут ориентированы на результат, Тегеран примет решение об участии в них.
ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Иран еще не принял окончательного решения по участию в переговорах с США в Пакистане, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
"Окончательное решение об участии или же неучастии в переговорах в Пакистане еще не принято", - привела слова Багаи гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Дипломат отметил, что причины - противоречивые послания, поведение и "неприемлемые" действия американской стороны. В этой связи он коснулся темы захвата США иранских судов, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как "морское пиратство" и "государственный терроризм".
Как только переговоры станут ориентированы на результат, Иран примет решение об участии в них", - добавил Багаи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала