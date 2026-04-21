Вэнс пока не отправился в Пакистан на переговоры с Ираном, пишут СМИ

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет участие в совещаниях в Белом доме, при этом пока неизвестно, когда он отправится в Пакистан на переговоры с Ираном.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник примет участие в совещаниях в Белом доме, пока остается неясным, когда он отправится в Пакистан на переговоры с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Пакистан для переговоров вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. Седьмого апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. Иран и США 11 апреля провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.