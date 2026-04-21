Иран сообщил, что его делегация пока не вылетала в Пакистан для переговоров

ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Иранская делегация пока не вылетала в Пакистан для переговоров с США, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.
"К настоящему моменту ни одна делегация из Ирана не направлялась в Пакистан, это касается как основной делегации, так и второстепенных", - сообщил иранский вещатель.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.