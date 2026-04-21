Пентагон не смог оценить восстановление ближневосточных баз США - РИА Новости, 21.04.2026
19:11 21.04.2026
Пентагон не смог оценить восстановление ближневосточных баз США

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство войны США пока не имеет окончательной оценки ущерба, нанесенного американским базам на Ближнем Востоке в ходе конфликта с Ираном.
  • Средства на восстановление этих баз не были включены в бюджетный запрос Белого дома на 2027 финансовый год.
  • Джулс Херст, бюджетный инспектор Пентагона, отметил, что союзники США могли бы внести свой вклад в восстановление баз.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Министерство войны Соединенных Штатов пока не знает, во сколько обойдется восстановление американских баз на Ближнем Востоке, поврежденных в ходе конфликта с Ираном, заявил во вторник бюджетный инспектор Пентагона Джулс Херст.
"У нас нет окончательной оценки ущерба, нанесенного нашим объектам за рубежом (на Ближнем Востоке - ред.)... (Это зависит - ред.) от того, как мы решим их восстановить, и будем ли мы это делать", - сказал Херст в ходе брифинга.
Дым на месте авиаудара - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Заставят подчиниться". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США
Вчера, 17:31
Инспектор добавил, что средства на восстановление ближневосточных баз США также не закладывались в бюджетный запрос Белого дома на 2027 финансовый год.
"Наши союзники также могли бы внести свой вклад в эти работы... Таким образом, у нас нет точной оценки того, что потребуется для восстановления этих объектов", - отметил Херст.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
США использовали перемирие с Ираном для перевооружения, заявил Трамп
Вчера, 15:56
 
