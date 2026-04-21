Пентагон не смог оценить восстановление ближневосточных баз США

- Министерство войны США пока не имеет окончательной оценки ущерба, нанесенного американским базам на Ближнем Востоке в ходе конфликта с Ираном.
- Средства на восстановление этих баз не были включены в бюджетный запрос Белого дома на 2027 финансовый год.
- Джулс Херст, бюджетный инспектор Пентагона, отметил, что союзники США могли бы внести свой вклад в восстановление баз.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Министерство войны Соединенных Штатов пока не знает, во сколько обойдется восстановление американских баз на Ближнем Востоке, поврежденных в ходе конфликта с Ираном, заявил во вторник бюджетный инспектор Пентагона Джулс Херст.
"У нас нет окончательной оценки ущерба, нанесенного нашим объектам за рубежом (на Ближнем Востоке - ред.)... (Это зависит - ред.) от того, как мы решим их восстановить, и будем ли мы это делать", - сказал Херст в ходе брифинга.
Инспектор добавил, что средства на восстановление ближневосточных баз США также не закладывались в бюджетный запрос Белого дома на 2027 финансовый год.
"Наши союзники также могли бы внести свой вклад в эти работы... Таким образом, у нас нет точной оценки того, что потребуется для восстановления этих объектов", - отметил Херст.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.