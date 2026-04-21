Пентагон не смог оценить восстановление ближневосточных баз США

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Министерство войны Соединенных Штатов пока не знает, во сколько обойдется восстановление американских баз на Ближнем Востоке, поврежденных в ходе конфликта с Ираном, заявил во вторник бюджетный инспектор Пентагона Джулс Херст.

"Наши союзники также могли бы внести свой вклад в эти работы... Таким образом, у нас нет точной оценки того, что потребуется для восстановления этих объектов", - отметил Херст.