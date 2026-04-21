Овчинский: в Замоскворечье появится новая благоустроенная территория - РИА Новости, 21.04.2026
12:35 21.04.2026
Овчинский: в Замоскворечье появится новая благоустроенная территория

Овчинский: в Замоскворечье расположится новая благоустроенная территория

© Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новая благоустроенная территории появится в Замоскворечье в Большом Строченовском переулке, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что общедоступная благоустроенная территории разместится на месте заброшенного недостроенного объекта, который не эксплуатировался уже несколько лет, ее площадь составит 900 квадратных метров.
"Современное пространство с зелеными зонами для отдыха расположится в окружении жилых домов и административных зданий, что сделает его максимально востребованным для повседневного использования", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Недалеко от участка находятся три станции метро- "Серпуховская", "Павелецкая" и "Добрынинская", добавляется в пресс-релизе.
В Центральном административном округе Москвы в программу реновации на данный момент входят 110 домов. Всего из старых домов планируется расселить свыше 16,5 тысячи горожан.
 
