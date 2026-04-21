Овчинский: в Замоскворечье появится новая благоустроенная территория

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новая благоустроенная территории появится в Замоскворечье в Большом Строченовском переулке, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что общедоступная благоустроенная территории разместится на месте заброшенного недостроенного объекта, который не эксплуатировался уже несколько лет, ее площадь составит 900 квадратных метров.

"Современное пространство с зелеными зонами для отдыха расположится в окружении жилых домов и административных зданий, что сделает его максимально востребованным для повседневного использования", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Недалеко от участка находятся три станции метро- "Серпуховская", "Павелецкая" и "Добрынинская", добавляется в пресс-релизе.