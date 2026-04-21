Истоки культурного геноцида советского народа обсудили в Петербурге

Выставка "Память сильнее времени: история геноцида" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Научная конференция, посвященная тематике историко-культурного геноцида советского народа со стороны нацистов в период Великой Отечественной войны, открылась во вторник в Российской национальной библиотеке (РНБ), передает корреспондент РИА Новости.

"Мы сегодня говорим о той части геноцида, которая составляет основу национального самосознания – о культурном геноциде. Лишение культурных ценностей, лишение прошлого – в том числе, в материальном выражении, в выражении смысловом – означает лишение народа своих истоков, лишение самого себя. И одна из важнейших задач, которая была поставлена нацистами во время оккупации нашей страны, к счастью, не была решена благодаря мужеству и героизму людей, в том числе и ленинградцев", - сказала на церемонии открытия конференции заместитель руководителя Национального центра исторической памяти (НИСП) при президенте РФ Мария Пономарева.

Как отметил врио представителя МИД РФ в Санкт-Петербурге Анатолий Лошаков, истоки геноцида советского народа кроются в идеологии национал-социализма, которая сформировалась в Германии в 1920-1930 годы.

Эта идеология представляла собой синтез нескольких опасных концепций, включая расовую теорию, возведенную в ранг государственной политики, антикоммунизм как идеологическую основу ненависти к СССР, а также концепцию жизненного пространства на Востоке и холокост, пояснил дипломат.

В качестве примера культурного геноцида в период Великой Отечественной войны Лошаков привел уничтожение и разграбление библиотек, откуда нацистами вывозились редкие рукописи и раритетные издания.

"В результате культурного геноцида был утрачено до 63% архивного фонда РСФСР", - отметил он.

Одновременно с научной конференцией об истоках культурного геноцида в Российской национальной библиотеке открылась выставка "Память сильнее времени: история геноцида". На ней представлены редкие издания из фондов РНБ, которые в свое время заложили идеологическое обоснование превосходства западной культуры, что в дальнейшем повлекло колониальные преступления.