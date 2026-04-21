17:32 21.04.2026

Истоки культурного геноцида советского народа обсудили в Петербурге

© РИА Новости / Артем Пряхин
Выставка "Память сильнее времени: история геноцида" в Санкт-Петербурге
  • В Санкт-Петербурге открылась научная конференция, посвященная историко-культурному геноциду советского народа со стороны нацистов в период Великой Отечественной войны.
  • Одновременно с конференцией в Российской национальной библиотеке открылась выставка "Память сильнее времени: история геноцида", где представлены редкие издания, заложившие идеологическое обоснование превосходства западной культуры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Научная конференция, посвященная тематике историко-культурного геноцида советского народа со стороны нацистов в период Великой Отечественной войны, открылась во вторник в Российской национальной библиотеке (РНБ), передает корреспондент РИА Новости.
"Мы сегодня говорим о той части геноцида, которая составляет основу национального самосознания – о культурном геноциде. Лишение культурных ценностей, лишение прошлого – в том числе, в материальном выражении, в выражении смысловом – означает лишение народа своих истоков, лишение самого себя. И одна из важнейших задач, которая была поставлена нацистами во время оккупации нашей страны, к счастью, не была решена благодаря мужеству и героизму людей, в том числе и ленинградцев", - сказала на церемонии открытия конференции заместитель руководителя Национального центра исторической памяти (НИСП) при президенте РФ Мария Пономарева.
Как отметил врио представителя МИД РФ в Санкт-Петербурге Анатолий Лошаков, истоки геноцида советского народа кроются в идеологии национал-социализма, которая сформировалась в Германии в 1920-1930 годы.
Эта идеология представляла собой синтез нескольких опасных концепций, включая расовую теорию, возведенную в ранг государственной политики, антикоммунизм как идеологическую основу ненависти к СССР, а также концепцию жизненного пространства на Востоке и холокост, пояснил дипломат.
В качестве примера культурного геноцида в период Великой Отечественной войны Лошаков привел уничтожение и разграбление библиотек, откуда нацистами вывозились редкие рукописи и раритетные издания.
© РИА Новости / Артем Пряхин
Выставка "Память сильнее времени: история геноцида" в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге
Выставка "Память сильнее времени: история геноцида" в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге
"В результате культурного геноцида был утрачено до 63% архивного фонда РСФСР", - отметил он.
Одновременно с научной конференцией об истоках культурного геноцида в Российской национальной библиотеке открылась выставка "Память сильнее времени: история геноцида". На ней представлены редкие издания из фондов РНБ, которые в свое время заложили идеологическое обоснование превосходства западной культуры, что в дальнейшем повлекло колониальные преступления.
Так, в состав экспозиции вошли книга путешественника, журналиста и политика Якоба Филиппа Фальмерайера "Какое влияние оказала оккупация славянами Греции на судьбу города Афин и региона Аттики?" (1835), а также переводы на немецкий язык "Эссе о неравенстве человеческих рас" (1939) французского барона Жозефа Артюра де Гобино и брошюра "Значение расы в жизни народов" (1926).
 
