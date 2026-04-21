У освобожденных из плена в Мали геологов выявили истощение

- У освобожденных из плена террористической группировки двух сотрудников российской геологоразведочной компании выявили многочисленные заболевания и сильное физическое истощение.
- Грета и Юров будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Многочисленные заболевания и сильное физическое истощение выявлены у освобожденных сотрудников российской геологоразведочной компании Олега Греты и Юрия Юрова, их везут в Москву лечиться, сообщило Минобороны РФ.
"Африканский корпус" в Мали освободил захваченных террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (связана с Аль-Каидой**, запрещенной в России террористической группировкой) в 2024 году в Нигере двух сотрудников российской геологоразведочной компании.
В ЮАР похитили и убили специалиста по связям Африки и России
29 марта, 13:17
"Первичное медицинское обследование российскими медиками в госпитале "Африканского корпуса" выявило у них многочисленные заболевания и сильное физическое истощение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что освобожденные военнослужащими российского "Африканского корпуса" Грета и Юров будут доставлены самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
** Запрещенная в России террористическая группировка.