У освобожденных из плена в Мали геологов выявили истощение

17:06 21.04.2026 (обновлено: 20:06 21.04.2026)
Сотрудники российской геологоразведочной компании Олег Грет и Юрий Юров, освобожденные из плена в Мали, прибыли в Подмосковье
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Многочисленные заболевания и сильное физическое истощение выявлены у освобожденных сотрудников российской геологоразведочной компании Олега Греты и Юрия Юрова, их везут в Москву лечиться, сообщило Минобороны РФ.
"Африканский корпус" в Мали освободил захваченных террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (связана с Аль-Каидой**, запрещенной в России террористической группировкой) в 2024 году в Нигере двух сотрудников российской геологоразведочной компании.
"Первичное медицинское обследование российскими медиками в госпитале "Африканского корпуса" выявило у них многочисленные заболевания и сильное физическое истощение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что освобожденные военнослужащими российского "Африканского корпуса" Грета и Юров будут доставлены самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
** Запрещенная в России террористическая группировка.
