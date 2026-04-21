21:51 21.04.2026
Число кораблей в Ормузском проливе значительно сократилось, сообщило UKMTO

© REUTERS
Корабли и лодки в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество кораблей, проходящих через Ормузский пролив, значительно сократилось после его повторного закрытия, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости. Количество кораблей, проходящих через Ормузский пролив, значительно сократилось после повторного закрытия водного пути, сообщило во вторник управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Движение через Ормузский пролив к северу от схемы разделения движения (полоса движения, которая пролегает ближе к иранскому побережью – ред.) значительно сократилось после объявления Ираном о закрытии", - говорится в заявлении.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
ЕС хочет ввести санкции против Ирана из-за Ормуза, заявила Каллас
Вчера, 18:58
При этом движение к югу от схемы разделения, ближе к побережью Омана, движение остается стабильным. Также поступают многочисленные сообщения о минах вблизи схемы разделения, заявило UKMTO.
Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.
В субботу иранские военно-морские силы заявили, что Ормузский пролив будет перекрыт, пока США не снимут морскую блокаду.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.
Прошедшие после этого 11 апреля в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Макрон назвал повторное закрытие Ираном Ормуза ошибкой
20 апреля, 20:31
 
