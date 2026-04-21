Опрос показал, сколько американцев страдают от депрессии
19:17 21.04.2026
Опрос показал, сколько американцев страдают от депрессии

Gallup: почти 20% жителей США страдают от депрессии

© iStock.com / Christopher Ames — Расстроенный мужчина
Расстроенный мужчина . Архивное фото
  • Почти 20% жителей США страдают от депрессии — в 2026 году был зафиксирован один из самых высоких показателей за все время наблюдения, следует из опроса социологической службы Gallup.
  • Опрос проводился с 18 февраля по 3 марта среди 5017 взрослых американцев.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Почти 20% жителей США страдают от депрессии - в 2026 году был зафиксирован один из самых высоких показателей за все время наблюдения, следует из опроса социологической службы Gallup.
"Доля взрослых американцев, в данный момент страдающих или получающих лечение от депрессии, по состоянию на первую четверть 2026 года составила 19,1%... Текущий показатель в 19,1% является одним из самых высоких за всю историю наблюдений Gallup", - говорится в публикации.
Отмечается, что самый высокий показатель в 20% был зафиксирован в прошлом году.
Опрос проводился с 18 февраля по 3 марта среди 5017 взрослых американцев.
В сентябре прошлого года опрос организации SSRS для телеканала CNN показал, что более половины американцев уверены, что лучшие дни США уже позади, настолько пессимистичный результат получен впервые за почти десятилетие. Согласно результатам опроса газеты Wall Street Journal и исследовательского центра NORC, результаты которого также были опубликованы в сентябре, почти 70% жителей США не верят в американскую мечту - это антирекорд за практически 15 лет.
