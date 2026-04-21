В Кузбассе повторно приостановили работу роддома, где умерли младенцы

КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Суд в Кузбассе повторно приостановил на 90 суток работу роддома №1 в Новокузнецке, где скончались младенцы, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

"Суд… назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара №1 Государственного автономного учреждения здравоохранения "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 им. Г.П. Курбатова" по приему пациентов сроком до 90 (девяносто) суток с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений", – говорится в сообщении.