В Кузбассе повторно приостановили работу роддома, где умерли младенцы - РИА Новости, 21.04.2026
12:54 21.04.2026
В Кузбассе повторно приостановили работу роддома, где умерли младенцы

Здание роддома №1 Новокузнецка
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Кузбассе повторно приостановил на 90 суток работу роддома №1 в Новокузнецке, где скончались младенцы.
  • В роддоме не осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия и не обеспечиваются безопасные условия в соответствии с санитарными правилами.
  • Представители медучреждения признали вину, и суд назначил наказание в виде приостановления деятельности по приему пациентов.
КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Суд в Кузбассе повторно приостановил на 90 суток работу роддома №1 в Новокузнецке, где скончались младенцы, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Тринадцатого января стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли новорожденные. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией, суд приостановил его работу на 90 суток.
"В судебном заседании установлено, что… в акушерском стационаре №1 ГАУЗ "НГКБ №1… не осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и не обеспечиваются безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами", – говорится в сообщении.
Уточняется, что главный специалист-эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Новокузнецке и Новокузнецком районе в судебном заседании подтвердила наличие указанных нарушений, пояснив, что ранее учреждение подвергалось административному наказанию, однако выявленные нарушения не устранили.
Представители медучреждения вину признали.
"Суд… назначил административное наказание в виде приостановления деятельности акушерского стационара №1 Государственного автономного учреждения здравоохранения "Новокузнецкая городская клиническая больница №1 им. Г.П. Курбатова" по приему пациентов сроком до 90 (девяносто) суток с разрешением доступа к зданию для проведения имеющихся ремонтных работ и работ по устранению нарушений", – говорится в сообщении.
На момент публикации постановление не вступило в законную силу.
