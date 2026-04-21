Нетаньяху искажает исторические факты и подменяет понятия, заявила Захарова

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху искажает исторические факты и подменяет понятия заявлением, что его страна якобы устранила угрозу "ядерного Холокоста" со стороны Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю "ядерного Холокоста" со стороны Ирана - это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной Армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты", - написала Захарова в Telegram-канале.
Захарова напомнила, что Холокост совершила нацистская Германия при участии Италии и "сателлитов поменьше", включая страны Прибалтики и украинских коллаборационистов, а в 1943 году Иран при Мохаммеде Резе Пехлеви объявил Германии войну.
"С 2014 года Израиль слова плохого не сказал киевскому режиму, который сделал национальными героями палачей еврейского народа Симона Петлюру, Ярослава Стецько... Кто же стоял за спонсированием нацистской партии Гитлера? Банк Англии (не путать с банком Ирана), в частности. А в целом все те же, кто сейчас стоит за киевском режимом, который перенял нацистскую идеологию, убивает людей по национальному и языковому признаку.", - добавила она.