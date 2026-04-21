Синоптик рассказал, когда в Москве ждать потепления

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Может быть, к середине недели распогодится, будет солнечно и без осадков, но сильной жары не будет: от плюс восьми до плюс 13 градусов, такая же температура будет в четверг и пятницу, но в четверг небо начнет заволакивать облаками, а местами пройдут небольшие дожди, рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
"Может быть, к середине недели распогодится, день простоит солнечный и без осадков, но сильной жары не будет: до плюс восьми-13 градусов. Такая же температура будет в четверг и пятницу, но в четверг небо будет заволакивать облаками, а в прогнозе местами появятся небольшие дожди", - сказал Ильин в беседе с aif.ru.
Синоптик добавил, что к концу недели заморозков в ночное время не ожидается.
"К выходным снова ждем понижения температуры до плюс шести-11 градусов. До конца апреля устойчивых теплых дней ожидать не стоит", - уточнил Ильин.
Вчера, 05:52