Синоптик рассказал, когда в Москве ждать потепления - РИА Новости, 21.04.2026
17:30 21.04.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать потепления

Ильин: к середине недели в Москве может быть солнечно и без осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, к середине недели в Москве ожидается солнечная погода без осадков, температура будет от +8 до +13 градусов.
  • В четверг и пятницу температура сохранится на том же уровне, но небо начнет заволакивать облаками, местами пройдут небольшие дожди.
  • К выходным температура понизится до +6–11 градусов, устойчивых теплых дней до конца апреля ожидать не стоит.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Может быть, к середине недели распогодится, будет солнечно и без осадков, но сильной жары не будет: от плюс восьми до плюс 13 градусов, такая же температура будет в четверг и пятницу, но в четверг небо начнет заволакивать облаками, а местами пройдут небольшие дожди, рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
"Может быть, к середине недели распогодится, день простоит солнечный и без осадков, но сильной жары не будет: до плюс восьми-13 градусов. Такая же температура будет в четверг и пятницу, но в четверг небо будет заволакивать облаками, а в прогнозе местами появятся небольшие дожди", - сказал Ильин в беседе с aif.ru.
Синоптик добавил, что к концу недели заморозков в ночное время не ожидается.
"К выходным снова ждем понижения температуры до плюс шести-11 градусов. До конца апреля устойчивых теплых дней ожидать не стоит", - уточнил Ильин.
