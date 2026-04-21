Миронов предложил ввести ответственность за фиктивные сертификаты мигрантов
04:22 21.04.2026
Миронов предложил ввести ответственность за фиктивные сертификаты мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность за подделку сертификатов о знании русского языка, необходимых мигрантам для получения российского гражданства.
  • Он предложил наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом.
  • Миронов отметил, что существующие санкции за подделку официальных документов недостаточны и не учитывают степень общественной опасности подделки сертификатов для мигрантов.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделить в отдельный состав уголовного преступления подделку сертификатов о знании русского языка, которые нужны мигрантам для получения российского гражданства, предусмотрев наказание до шести лет лишения свободы.
Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение палаты парламента во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации частью 6, установив уголовную ответственность за подделку документа, подтверждающего иностранным гражданином владение русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации, в целях его использования, а равно за сбыт таких документов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Санкция проектируемой нормы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что уголовная ответственность за подобное преступление должна наступать, если сертификаты подделываются для продажи или используются в личных целых.
Он отметил, что в настоящее время максимальное наказание за подделку официальных документов составляет два года лишения свободы.
"За использование заведомо подложного документа – штраф, исправительные работы, и существующие санкции не в полной мере учитывают степень общественной опасности подделки сертификатов для мигрантов на знание языка", - считает лидер партии.
Миронов подчеркнул, что в последние годы государство принимает последовательные меры для повышения достоверности и прозрачности правил выдачи документов о знании русского языка.
"Произошло ужесточение правил приёма экзамена. Теперь проводить их могут только государственные учреждения из перечня, утверждённого правительством. Кроме этого, в стране был создан федеральный реестр учёта сертификатов, но проблема использования поддельных сертификатов никуда не делась. По этой причине "Справедливая Россия" предлагает ужесточить уголовную ответственность за подделку таких документов", – заключил он.
