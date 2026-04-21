Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Украине
11:26 21.04.2026 (обновлено: 15:01 21.04.2026)
Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Украине

Мендель раскритиковала заявление Зеленского о Трампе и гарантиях мира на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскритиковала Зеленского за слова о том, что Трамп не может быть гарантом мира для Украины из-за ограниченного срока правления.
  • Она отметила, что по этой логике единственным надежным гарантом мира был бы лидер, который держится за власть бесконечно.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскритиковала его заявление о президенте США Дональде Трампе и гарантиях мира.

Ранее днем Владимир Зеленский усомнился, что Трамп может обеспечить соблюдение мира на Украине, так как неизвестно, какой будет американская политика после окончания срока правления действующего главы Белого дома.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
На Западе неожиданно отреагировали на ультиматум Мадьяра Зеленскому
Вчера, 10:19
"Однако, если следовать этой логике, ни один демократически избранный лидер, соблюдающий ограничения по срокам полномочий и участвующий в выборах, никогда не сможет быть гарантом мира", — написала она в соцсети X.

Мендель добавила, что по такой логике единственным надежным гарантом был бы лидер, который держится за власть бесконечно.

Глава Белого дома Дональд Трамп в марте жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Зеленский сделал резкое заявление о Трампе и Донбассе
Вчера, 09:05
 
