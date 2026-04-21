Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Украине

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскритиковала его заявление о президенте США Дональде Трампе и гарантиях мира. Ранее днем Владимир Зеленский усомнился, что Трамп может обеспечить соблюдение мира на Украине, так как неизвестно, какой будет американская политика после окончания срока правления действующего главы Белого дома.

"Однако, если следовать этой логике, ни один демократически избранный лидер, соблюдающий ограничения по срокам полномочий и участвующий в выборах, никогда не сможет быть гарантом мира", — написала она в соцсети X.



Мендель добавила, что по такой логике единственным надежным гарантом был бы лидер, который держится за власть бесконечно.



Глава Белого дома Дональд Трамп в марте жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.