Медведев посоветовал ЕС оценить свои силы без учета возможностей США

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал странам Евросоюза оценить свои силы без учета возможностей США и пересчитать собственные арсеналы, прежде чем орать о готовности нанести поражение России.