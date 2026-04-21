Медведев посоветовал ЕС оценить свои силы без учета возможностей США

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал странам Евросоюза оценить свои силы без учета возможностей США и пересчитать собственные арсеналы, прежде чем орать о готовности нанести поражение России.
"Поэтому, прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России, просто оцените свои силы без учёта возможностей США. Посмотрите, как прикрыты ваши военные производства, которые участвуют в войне против России. Как защищены энергетика и транспорт. Вспомните последние события американо-иранского конфликта. Наконец, пересчитайте свои арсеналы, включая, конечно, и ядерную компоненту", - написал Медведев.