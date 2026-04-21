Рейтинг@Mail.ru
Медведев посоветовал ЕС оценить свои силы без учета возможностей США - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 21.04.2026
Медведев посоветовал ЕС оценить свои силы без учета возможностей США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия" в Москве
Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев посоветовал странам Евросоюза оценить свои силы без учета возможностей США.
  • Он отметил, что у европейских стран пока недостаточно сил для конфликта с Россией.
  • Медведев призвал европейцев пересмотреть защищенность своих военных производств, энергетики и транспорта, а также пересчитать свои арсеналы.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал странам Евросоюза оценить свои силы без учета возможностей США и пересчитать собственные арсеналы, прежде чем орать о готовности нанести поражение России.
В своем канале на платформе Max он отметил, что европейцам не стоит рассчитывать на активное вмешательство США в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с Россией, а "у самих европейских стран пока силёнок недостаточно".
"Поэтому, прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России, просто оцените свои силы без учёта возможностей США. Посмотрите, как прикрыты ваши военные производства, которые участвуют в войне против России. Как защищены энергетика и транспорт. Вспомните последние события американо-иранского конфликта. Наконец, пересчитайте свои арсеналы, включая, конечно, и ядерную компоненту", - написал Медведев.
В миреРоссияСШАДмитрий МедведевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала