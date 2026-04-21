Ливийцы должны сами определять будущее своей страны, заявил Лавров

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ливийцы должны сами принимать основные решения о будущем своей страны - без вмешательства извне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что сами ливийцы должны принимать основные решения о будущем своей страны, без вмешательства извне, преодолеть разногласия между различными частями Ливии и восстановить единство и территориальную целостность своей страны", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности главы МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер Бауром.