Рейтинг@Mail.ru
Ливийцы должны сами определять будущее своей страны, заявил Лавров - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 21.04.2026
Ливийцы должны сами определять будущее своей страны, заявил Лавров

Лавров: ливийцы должны определять будущее своей страны без вмешательства извне

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур на встрече в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур на встрече в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур на встрече в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ливийцы должны сами принимать основные решения о будущем своей страны.
  • Лавров подчеркнул необходимость преодоления разногласий между различными частями Ливии и восстановления единства и территориальной целостности страны.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ливийцы должны сами принимать основные решения о будущем своей страны - без вмешательства извне, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что сами ливийцы должны принимать основные решения о будущем своей страны, без вмешательства извне, преодолеть разногласия между различными частями Ливии и восстановить единство и территориальную целостность своей страны", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности главы МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер Бауром.
В миреЛивияРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала