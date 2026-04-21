Лавров сообщил, что работу межправкомиссии России и Ливии возобновят

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия и Ливия договорились о возобновлении работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем изыскивать возможности для содействия нашим компаниям в возвращении в ливийскую экономику через механизм межправительственной комиссии, которая возобновит свою работу. Сегодня мы с господином министром (и.о. министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии - ред.) и министром торговли договорились", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров.