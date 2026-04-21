Ликсутов: сервисы Москвы появились на промпортале госкорпорации "Ростех" - РИА Новости, 21.04.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:03 21.04.2026
Ликсутов: сервисы Москвы появились на промпортале госкорпорации "Ростех"

Максим Ликсутов: сервисы Москвы появились на промпортале госкорпорации "Ростех"

МОКВА, 21 апр – РИА Новости. Московский "Банк технологий" пополнился решениями компаний госкорпорации "Ростех", а сервисы столицы появились на ее промышленном портале, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город выстраивает системную работу с индустриальным сектором: от малых производств до государственных корпораций. Столица предлагает свыше 20 мер поддержки для промпредприятий, в том числе цифровые сервисы на инвестиционном портале Москвы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он пояснил, что благодаря расширению сотрудничества в столичном "Банке технологий" появились новейшие передовые решения для оптимизации и цифровизации работы производств. В ответ на одной из ключевых промплатформ России стали доступны городские инструменты.
Таким образом, страницы "Банка технологий" и сервиса подбора поставщиков теперь доступны на PCAT.ru. Это промышленный цифровой портал, который объединяет отечественную продукцию и технологические компетенции предприятий "Росэла" и других холдингов госкорпорации "Ростех".
"Сотрудничество с порталом российских технологий делает инструменты для бизнеса доступнее. Это значительно расширяет базу потенциальных контрагентов и делает продвижение товаров и услуг более доступным для отечественных производителей. В реестр "Банка технологий" собрано свыше 600 решений от проверенных поставщиков со всей страны. Благодаря кооперации с "Ростехом" московским компаниям стали доступны такие разработки, как индустриальное программное обеспечение, надежные токарные станки, робототехнические системы и передовая российская платформа промышленного интернета вещей", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что вендоры и производители по всей России смогут найти заказчиков среди московских предприятий.
Кроме того, данные "Росэла" появились и в сервисе поиска альтернативных поставщиков, который является инструментом подбора новых партнеров для поставок сырья, оборудования и комплектующих.
Генеральный директор "Росэла", член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко отметил, что для промышленности важно иметь доступ не только к современным разработкам, но и к проверенным производителям компонентов в одном месте. Вместе с правительством Москвы создается такой механизм, где бизнес и город дополнят друг друга. Он уточнил, что это ускоряет импортозамещение и делает поддержку предприятий более адресной.
Так, платформа PCAT.ru объединяет десять холдингов и свыше 170 предприятий и научных организаций. В каталоге представлено более 1,2 тысячи гражданских продуктов и свыше 370 технологических и производственных компетенций — от электронных компонентов и систем безопасности до сложных промрешений.
С помощью портала предприятия могут быстрее подбирать готовые решения для модернизации и находить российских производителей сырья, материалов и комплектующих. Также платформа позволяет заказать разработку изделий под конкретную задачу или организовать серийное производство на мощностях российских предприятий.
