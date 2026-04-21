Ликсутов: в ОЭЗ Москвы запустили производство компрессионного трикотажа
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы запустили производство компрессионного трикотажа

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" компания "Эластик Технолоджис" запустила производство госпитального и лечебного компрессионного трикотажа, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно помогает медицинской промышленности. В столичной особой экономической зоне создают технику для экстренной помощи, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы ультразвуковой диагностики и многое другое. Недавно здесь было запущено производство компрессионного трикотажа", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Он подчеркнул, что размер инвестиций составил свыше 250 миллионов рублей.
Данный проект реализовали в том числе благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Он предоставил льготное финансирование с компенсацией процентной ставки по инвесткредиту, уточнили в пресс-службе.
Производственные мощности компании "Эластик Технолоджис" расположены на площади свыше 1,3 тысячи квадратных метров. Технологические линии состоят из высокоавтоматизированных скоростных трикотажных машин, вспомогательного и лабораторного оборудования.
По словам генерального директора предприятия Анзора Бориева, особенность производства заключается в применении технологии вязки и специальных материалов. Это позволяет создавать медизделия с заданной градуированной компрессией. В перспективе компания планирует расширить ассортимент и запустить выпуск бандажей и ортезов.
Он добавил, что продукция позволит заменить медицинские компрессионные изделия, поставляемые ранее из Германии, Швейцарии, Италии, а также Турции и Китая.
ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. На данный момент на 10 площадках общей площадью свыше 430 гектаров локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают в микроэлектронике, приборостроении, биомедицине, ИТ и робототехнике. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.
Столица активно развивает промкомплексы и предприятия. Поддержка города позволяет им повышать эффективность производства и развивать кадровый потенциал. Мероприятия, которые проходят в рамках этого, вносят вклад в реализацию национального проекта "Средства производства и автоматизации".
Ранее Ликсутов указывал, что предприятие "ГемаТех", которое располагается на площадке "Печатники" ОЭЗ Москвы, запустило производство гидроколлоидных материалов по офсетному контракту.
